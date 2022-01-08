РИАМО - 8 янв. Корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане, ему угрожали оружием и поставили на колени, сообщает РИА Новости.

Как рассказал продюсер телеканала Михаил Краснов, журналисты прибыли из Нур-Султана в Алма-Ату. ЧП произошло на площади Республики, куда приехала машина с военными. Там журналиста поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину.

Пока нельзя связаться с Обищенко по линии посольства.

Беспорядки происходят в Казахстане со 2 января. Причиной массовых акций стало повышение природного газа.

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