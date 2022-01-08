РИАМО - 8 янв. Кипрские вирусологи выявили случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Он оказался гибридом «дельты» и «омикрона», сообщает kp.ru.

Очередная коронавирусная мутация получила название «дельтакрон».

Заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис рассказал, что во взятых пробах найдены 10 из 30 мутаций «омикрона».

Всего новым вариантом вируса поражены 25 образцов, 11 из них принадлежат людям, попавшим в больницы с признаками Covid-19.

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