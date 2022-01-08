РИАМО - 8 янв. По информации Bloomberg, ученые из Южной Африки уверены в том, что острая фаза пандемии коронавируса движется к завершению. Этому способствует появление штамма «омикрон», сообщает Газета.ru.

Исследования данных в больнице Стива Бико в Претории (там впервые выявили «омикрон») показали, что заболевание, вызванное новой мутацией, протекает легче, чем предыдущие формы.

Ученые сравнили данные 466 нынешних пациентов и 3976 переболевших ранее. Скорость распространения «омикрона» сочли «беспрецедентной».

В текущей волне было 4,5% смертельных случаев, в тех, что были раньше – 21%. Также с «омикроном» пациенты в два раза меньше времени проводили в больнице.

«Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — заявили исследователи.

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