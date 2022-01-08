РИАМО - 8 янв. Суд арестовал 34-летнего водителя Geely, устроившего 7 января ДТП на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический Вал. В результате аварии погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Водитель автомобиля Geely проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с Audi. Удар пришелся немецкой иномарке в бок.

Женщина, сидевшая за рулем Audi получила травмы, а ее 54-летний пассажир скончался от повреждений.

Под стражей водитель Geely пробудет до 7 марта. При принятии решения суд учитывал позицию прокуратуры Центрального административного округа.

Пассажир Audi скончался от полученных в ДТП в центре Москвы травм>>