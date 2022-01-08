РИАМО - 8 янв. Столица в 2021 году получила две награды World Travel Awards как лучшее направление для изучения культурного наследия и коротких поездок, а еще в город пришел легендарный путеводитель по ресторанам – «Красный гид» Мишлен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что столица подала заявку на проведение ЭКСПО-2030.

«Создаем единую экосистему для туристов. В нее входят цифровые сервисы, такие как Russpass и информационный портал Discover Moscow, туристические инфоцентры - Discover Moscow и MoscowInfocafe, единый контакт-центр для гостей столицы», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Также столичный градоначальник подчеркнул, что в Москве активно поддерживают всю отрасль, отели, ресторанный бизнес.

«Они потихоньку восстанавливаются после кризиса. Пока за счет внутренних туристов, и это замечательный тренд. Ждём также возвращения зарубежных гостей», - добавил мэр столицы.

Мобильный туристический инфоцентр появился в московском Парке Горького>>