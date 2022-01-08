РИАМО - 8 янв. С 31 декабря по 8 января пассажиры ЦППК оставили в электричках 13 различных предметов. Самыми необычными стали двухметровая искусственная елка и сувенирный самовар, сообщает пресс-служба АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«3 января ехал из Тулы, вез домой сувенир — большой самовар в картонной упаковке, который подарили родственники. Разместил его на стойке для крупногабаритных вещей, а когда выходил в Москве, совершенно про него забыл. Быстро поискал в интернете где можно забрать оставленные вещи, обратился в линейный отдел полиции и в тот же день привез самовар домой», - рассказал пассажир Вячеслав.

Наиболее распространенными среди забытых предметов по-прежнему остаются сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, ключи, телефоны и наушники. Нередко разыскивают забытую одежду, документы.

В случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.

Пассажиров попросили внимательнее относиться к своим вещам, в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.

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