РИАМО - 8 янв. С 31 декабря по 8 января пассажиры ЦППК оставили в электричках 13 различных предметов. Самыми необычными стали двухметровая искусственная елка и сувенирный самовар, сообщает пресс-служба АО «Центральная пригородная пассажирская компания».
Наиболее распространенными среди забытых предметов по-прежнему остаются сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, ключи, телефоны и наушники. Нередко разыскивают забытую одежду, документы.
В случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.
Пассажиров попросили внимательнее относиться к своим вещам, в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.
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