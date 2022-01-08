РИАМО - 8 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в празднике «Снеговик-2022», который прошел в парке Наташинские пруды в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации округа.
«Длинные новогодние каникулы завершаются, но зима в Подмосковье в самом разгаре! В этом году она настоящая - с морозами и снегом. Сегодня в Наташинском парке в Люберцах было все в духе истинного русского раздолья. Праздник «Снеговик-2022» собрал самых активных горожан. Гостей праздника встречали творческие коллективы городского округа Люберцы», - сказал Ружицкий.
Он отметил, что жители Люберец активно участвовали в программе праздника.
Он подчеркнул, что зима – это время активного отдыха.
«Поэтому проведите оставшиеся выходные вместе с семьей на свежем воздухе в наших парках с горячим чаем и угощениями! Приходите, мы ждем вас», - добавил Ружицкий.
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