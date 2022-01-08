РИАМО - 8 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в празднике «Снеговик-2022», который прошел в парке Наташинские пруды в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Длинные новогодние каникулы завершаются, но зима в Подмосковье в самом разгаре! В этом году она настоящая - с морозами и снегом. Сегодня в Наташинском парке в Люберцах было все в духе истинного русского раздолья. Праздник «Снеговик-2022» собрал самых активных горожан. Гостей праздника встречали творческие коллективы городского округа Люберцы», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что жители Люберец активно участвовали в программе праздника.

«Люберчане танцевали, участвовали во флешмобе, пели в караоке, рисовали на снегу и пили горячий чай. Главные герои праздника - снеговики - показали дефиле своих нарядов. Уверен, заряд бодрости и добрую порцию свежего морозного воздуха получил каждый», - заявил Ружицкий.

Он подчеркнул, что зима – это время активного отдыха.

«Поэтому проведите оставшиеся выходные вместе с семьей на свежем воздухе в наших парках с горячим чаем и угощениями! Приходите, мы ждем вас», - добавил Ружицкий.

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