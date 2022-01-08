РИАМО - 8 янв. В Москве 9 и 10 января ожидается сильный снегопад. Прирост сугробов составит до 8 см. Для ликвидации последствий разгула стихии коммунальные службы города привлекут максимальное количество техники и бригад ручной уборки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников», - рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться расчистке пешеходных дорожек, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК, железной дороги, а также социально значимым объектам.

С приходом снегопадов коммунальные машины начнут подметать проезжую часть и тротуары, их будут также обрабатывать противогололедными материалами.

Автомобилистов просят с пониманием относится к работе коммунальных служб, не мешать спецтехнике и учитывать погодные условия при планировании поездок.

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