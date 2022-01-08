РИАМО - 8 янв. Граждане России, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 9 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это правило коснется всех туристов, которые сделали ранее прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Ранее открыть въезд в Израиль россиянам обещали с 15 ноября. Затем эту дату переносили на 1 декабря. Но из-за распространения нового штамма «омикрон» Израиль вновь закрыл все границы.

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