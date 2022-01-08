РИАМО - 8 янв. Большая часть человечества генетически приспособлена к изменениям природы. Однако есть люди, которые могут себя плохо чувствовать из-за метеоявлений. Влияние погоды на их состояние можно снизить, сообщила иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева.
«У нас для восприятия смены погодных условий существует подвижность сосудов. Они могут расширяться и сужаться. До тех пор, пока сосуды обладают эластичностью, как у детей, человеку нечего боятся», – рассказала Ярцева в интервью Nation News.
Дети реже оказываются метеозависимыми. На чувствительность к погоде влияет образ жизни взрослых: курение, употребление сахара, жирной пищи, малоподвижность.
Прежде всего, необходимо отказаться от курения, внести в расписание кардиотренировки, прогулки, лыжи и коньки. В сложных случаях необходимо обратиться к врачу, не игнорировать его рекомендации и принимать лекарства.
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