РИАМО - 8 янв. Большая часть человечества генетически приспособлена к изменениям природы. Однако есть люди, которые могут себя плохо чувствовать из-за метеоявлений. Влияние погоды на их состояние можно снизить, сообщила иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева.

«У нас для восприятия смены погодных условий существует подвижность сосудов. Они могут расширяться и сужаться. До тех пор, пока сосуды обладают эластичностью, как у детей, человеку нечего боятся», – рассказала Ярцева в интервью Nation News.

Дети реже оказываются метеозависимыми. На чувствительность к погоде влияет образ жизни взрослых: курение, употребление сахара, жирной пищи, малоподвижность.

«Со временем вся сердечно-сосудистая система становится менее подвижной, так как сами сосуды становятся ломкими, хрупкими и плотными. Поэтому в последствии они начинают с трудом адаптироваться под изменения атмосферного давления», - объяснила Ярцева.

Прежде всего, необходимо отказаться от курения, внести в расписание кардиотренировки, прогулки, лыжи и коньки. В сложных случаях необходимо обратиться к врачу, не игнорировать его рекомендации и принимать лекарства.

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