РИАМО - 8 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретил Рождество в домовой церкви Спаса Нерукотворного Образа на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, сообщает «Говорит Москва».

Из этой церкви ввелась трансляция. Некоторые зрители сообщили, что глава государства немного покачивался.

«Он не покачивался. Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина (отсутствия прихожан — ред.) одна. Эпидемиологические предосторожности», - сказал Песков.

Сюжет о встрече главой государства христианского праздника показала телекомпания «Россия».

Президент присутствовал в храме на Рождество в костюме без галстука.

Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову>>