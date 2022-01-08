РИАМО - 8 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретил Рождество в домовой церкви Спаса Нерукотворного Образа на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, сообщает «Говорит Москва».
Из этой церкви ввелась трансляция. Некоторые зрители сообщили, что глава государства немного покачивался.
Сюжет о встрече главой государства христианского праздника показала телекомпания «Россия».
Президент присутствовал в храме на Рождество в костюме без галстука.
Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову>>
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