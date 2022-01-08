РИАМО - 8 янв. Четвертый этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) проходит в словацком Брезно-Осрблье. Второе место в спринтерской гонке чемпионата занял биатлонист из России Никита Поршнев, сообщает Газета.ru.

Россиянина опередил норвежский спортсмен Александер Фьелд Андерсен. Бронзу завоевал еще один российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов.

Трое других участников гонки из России призовых мест не заняли: Василий Томшин пришел шестым, Михаил Первушин оказался на 15 месте, Дмитрий Иванов – на 22 месте.

Четвертый этап Кубка Международного союза биатлонистов завершится 9 января.

Лыжница из РФ Непряева впервые в истории победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски»>>