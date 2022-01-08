РИАМО - 8 янв. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза республики Азамата Абдымомунова. Соответствующее распоряжение подписано, сообщает Газета.ru.

В Казахстане со 2 января продолжаются массовые акции и беспорядки из-за подорожания природного газа. Токаев был вынужден обратиться за поддержкой к странам-членам Организации договора о коллективной безопасности.

Ранее глава Казахстана провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обменялись мнениями о принимаемых мерах.

Токаев рассказал, какая обстановка в настоящее время складывается в государстве. Он также предложил провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ.

Президенты России и Казахстана провели переговоры по телефону>>