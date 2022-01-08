РИАМО - 8 янв. Отеки могут появляться у людей разного возраста, это реакция на задержку жидкости в тканях организма. Иногда отечность может быть симптомом серьезных заболеваний, сообщил доктор медицинских наук, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Если это пожилой возраст, то отеки ног могут говорить о сердечной или венозной недостаточности. Если это молодой возраст и отекают ноги или лицо – это, скорее, болезни почек, например, пиелонефрит или гломерулонефрит. Бывает также гиперфункция щитовидной железы – тогда рыхлое тело, локальные отеки», - рассказал Воробьев в интервью радио Sputnik.

Характерны отеки и для тяжелого сахарного диабета. Чаще они заметны на ногах и на лице.

Если человек заметил у себя отеки, ему сначала необходимо проанализировать свой рацион. Отечность может указывать на то, что накануне он ел соленую, острую пищу или употреблял алкогольные напитки. Если питание было здоровым, нужно обратиться к врачу.

Единого способа решить проблему с отеками нет, требуется лечение основной причины. При сердечной или венозной недостаточности, пиелонефрите или гломерулонефрите подход будет разным.

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