РИАМО - 8 янв. За сезон 2021 года в Москве пользователи совершили 8,6 млн поездок, в том числе 600,6 тыс. мультимодальных. Показатель длинного сезона в 4,5 раза превысил результат 2020 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Популярность сервиса кикшеринга растет. Самокаты представлены во всех районах столицы и ближайшего Подмосковья. В городе размещены свыше 1,5 тыс. велопарковок.

За сезон этим видом транспорта воспользовались 1 млн человек. В общей сложности на самокатах проехали 34,4 млн км. Средняя поездка занимала 27 минут.

«Самокаты – уже не просто развлечение, а «транспорт последней мили», который используется для коротких поездок внутри и между районами. Мы видим, что большая часть поездок на самокатах проходит по транспортному сценарию — свыше 70%», - рассказал заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он заявил, что работы по развитию кикшеринга продолжаться и в 2022 году. Операторы планируют увеличить количество самокатов до 20 тыс. единиц.

«Кроме того, для удобства пользователей мы установим дополнительные велопарковки для завершения аренды на всей территории города», - добавил Ликсутов.

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