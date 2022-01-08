РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В Парке сказок Томилина 9 января состоится музыкально-развлекательная программа «Взятие снежной крепости», сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Творческие коллективы Центра культуры и семейного досуга в Томилине подготовили концертную программу «Снежный калейдоскоп талантов». Также гости праздника смогут распилить бревно на время, перетянуть канат и побегать на конях.

Начало мероприятия в 12:00.