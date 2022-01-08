РИАМО - 8 янв. В текущем году будут завершены работы по капитальному ремонту драмтеатра на Малой Бронной, также продолжится ремонт в Театре эстрады и «Центре театра и кино на Поварской», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что столичные театры имеют свою публику. Поэтому важно не только сохранить атмосферу тех стен, но и создать комфортные условия для артистов и зрителей.

«В последние годы самые масштабные работы прошли в «Современнике», Театре на Таганке, Театре Табакова», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он напомнил, что прошлом году состоялось открытие новых сцен в зеленоградском «Ведогонь-театре» и «Уголке дедушки Дурова».

Кроме того, в 2021 году была в 2 раза увеличена площадь «Детского театра юного актера».

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