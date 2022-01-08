РИАМО - 8 янв. Подмосковная команда стала победителем Чемпионата России по мини-футболу среди врачей в категории «Мастерс 40+», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Турнир проходил в Ярославле. За победу бились сборная Южного федерального округа, а также команды из Москвы, Якутии, Улан-Удэ и Московской области. Команды играли по круговой системе - каждый с каждым. Сборная из Подмосковья не проиграла ни единой игры. Она одержала 3 победы, одна игра закончилась ничьей.

При этом соперники из Москвы, с которыми подмосковные врачи поделили очки, тоже выиграли три остальных матча и по итогу обе команды набрали по 10 очков. В таком случае победитель определяется по разнице забитых/пропущенных мячей. И в этот момент каждый забитый гол, каждый отбитый удар, полностью себя оправдали, ведь по этому показателю подмосковная команда опередила команду из Москвы на 1 мяч.

Кроме того, два игрока сборной увезли с собой и индивидуальные награды: лучший защитник турнира - Максим Виноградов, MVP турнира – Игорь Аксенов.

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