РИАМО - 8 янв. Граждан России, которые сейчас находятся в Алма-Ате, на родину доставят самолеты Минобороны РФ, сообщает Газета.ru.

Военно-транспортная авиация начнет выполнять рейсы 9 января с 17 до 18 часов в Иваново и Оренбург.

Беспорядки начались в Казахстане 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Это произошло из-за подорожания цен на газ.

Были задержаны более 4,2 тыс. человек. Среди них есть иностранцы.

Стало известно, где находится первый президент Казахстана Назарбаев>>