РИАМО - 8 янв. Телефонные переговоры состоялись между президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Темой диалога стала ситуация, сложившаяся в Казахстане, сообщает Газета.ru.

Токаев заявил, что обстановка развивается в сторону стабилизации. По его мнению, нынешняя ситуация требует разговора лидеров стран-членов ОДКБ. Токаев предложил собрать их в формате видеоконференции в ближайшие дни.

Кроме того, президенты высказали свои соображения относительно мер наведения порядка, предпринимаемых в Казахстане.

В государстве со 2 января продолжаются массовые акции протеста. Причиной недовольства стал существенный рост цен на газ. За прошедшие дни акции переросли в беспорядки и вооруженные нападения.

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