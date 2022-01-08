РИАМО - 8 янв. На территории столицы и Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение продлили еще на сутки до 00:00 10 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует на территории Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

К воскресенью ситуация на дорогах региона осложнится из-за сильных снегопадов. Они пройдут 9 декабря. За сутки сугробы могут прирасти на 8-13 мм.

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