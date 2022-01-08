РИАМО - 8 янв. После длинных новогодних выходных у людей нередко возникает постпраздничный синдром. Необходимо морально и физически подготовиться к переходу от праздников к рабочим будням, сообщил семейный психолог Сергей Ланг.

Постпраздничный синдром может возникнуть у людей, которые очень ждут длинных выходных, настраиваются на них и расстраиваются, когда праздники заканчиваются.

«После этого человеку уже не хочется идти на работу, у него падает продуктивность. Это сопровождается снижением настроения, недосыпанием и состоянием разбитости. С первого же дня работы человек впадает в тяжелое (психологическое – ред.) состояние и ему из него сложно выйти», - рассказал Ланг в интервью радио Sputnik.

Смягчить переход можно, если заранее восстановить режим сна и питания. В последние дни нужно перейти на режим, подходящий для рабочих дней, спать не больше 8 часов.

«Второе – это правильное питание, не надо переходить на все праздники только на алкоголь и закуски к нему в виде салатиков. От этого происходит нарушение метаболизма, которое ничем хорошим не заканчивается», - отметил Ланг.

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