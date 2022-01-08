РИАМО - 8 янв. Ухудшение погоды ожидается в Москве утром 9 декабря, в этот день пройдет мощный снегопад из-за прохождения активного атмосферного фронта, связанного с балканской депрессией. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

9 января после полудня в городе сначала начнется небольшой снег, который после 15:00 перерастет в сильные и непрерывные снегопады. Они будут идти до 6:00 10 января. Во время снегопадов видимость будет ухудшаться до 1-3 км.

«В общей сложности за сутки с 9 на 10 января прогнозируется до 8-13 мм осадков или 25-30% месячной нормы, что близко к суточному рекорду 1960 года (10,2 мм). В результате стихии сугробы в столице вырастут с 28 до 33-36 см, что на 10 см больше нормы», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

За первую декаду января, с опережением климатического графика, выпадет чуть более половины месячной нормы осадков.

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