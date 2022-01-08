РИАМО - 8 янв. Смертельные ранения получил 11-летний мальчик на улице в Алма-Ате во время беспорядков. ЧП произошло 5 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщается, в этот день семья решила выйти на прогулку. При этом на улицах все еще шли беспорядки.

В Казахстане 2 января начались митинги на фоне подорожания газа. Демонстранты ограбили оружейные магазины и стали совершать террористические атаки на силовиков и здания органов власти.

Ранее сообщалось, что во время столкновений были задержаны более 4,2 тыс. человек. В их числе иностранцы.

Стало известно, где находится первый президент Казахстана Назарбаев>>