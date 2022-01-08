РИАМО - 8 янв. Народная артистка РСФСР, лауреат премии Ника Марина Неелова отмечает 8 января свой 75-й день рождения. С юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

В телеграмме главы государства отмечается, что Неелова – человек необыкновенного таланта, который посвятил свою жизнь работе в театре и кино.

«На сцене знаменитого «Современника», других ведущих театров страны, в кинематографе Ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства», — написал Путин.

Президент пожелал артистке здоровья и всего наилучшего. На сцене «Современника» Неелова играет с 1974 года. Зрители полюбили актрису за роли в кинокартинах «Ты у меня одна» и «Осенний марафон».

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