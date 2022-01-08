РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 янв. Пожар произошел в ночь на 8 января в квартире на улице Первомайская, 1 в Королеве. В результате ЧП, один мужчина погиб, второй - пострадал, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник Службы-112 Мария Потатуева.

Во время пожара полностью выгорела квартира.

«В 4:21 по Системе-112 поступила информация о возгорании, в 5:58 пожар полностью был ликвидирован. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина», - сказала Потатуева.

Еще один мужчина получил травмы и ожоги. Он успел выпрыгнуть в окно. Его доставили в городскую больницу.

Пожарные эвакуировали 20 человек из горящего дома, в том числе 5 детей. После тушения пожара и проветривания подъезда все жители вернулись в свои квартиры.