РИАМО - 8 янв. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина советует после новогодних каникул не садиться на строгие диеты, но устроить для организма разгрузочный день, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, один день человеку будет полезно употреблять только один монопродукт. С помощью этого можно будет облегчить пищеварение.

Но после разгрузочного дня нужно будет переходить на привычное питание. Это должны быть полноценные завтрак, перекус, обед, полдник, ужин.

Также в дни восстановления нужно соблюдать питьевой режим. Пить лучше обычную воду или отвар шиповника, различные несладкие морсы, томатный сок.

Кроме того, после новогодних каникул нужно включить в свой рацион белок, который содержится в твороге, яйцах. По словам Елены Соломатиной, белок снижает аппетит.

«Можно взять два белка и один желток — сделать омлет. Желательно все делать на пару, потому что жареное не очень полезно и увеличивает калорийность», — считает Соломатина.

Также, по ее словам, в постпраздничное меню можно включить рыбу, отварную курицу, индейку, мясо кролика. Переваривается такая пища достаточно легко.

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