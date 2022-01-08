РИАМО - 8 янв. Журналисты издания CNN считают, что санкции против России из-за ситуации с Украиной могут нанести ущерб мировой экономике и привести к подорожанию газа, сообщает Газета.ru.

В материале приводится мнение источников в администрации президента США. В Белом доме допускают, что «эти негативные последствия» обернуться «бумерангом» ударить по штатам в год выборов, нанести ущерб не только экономике США, но и союзника.

Кроме того, Америка опасается, что Россия совершит кибератаку на важнейшую инфраструктуру США и европейских стран в ответ на санкции.

Минувшей осенью некоторые зарубежные СМИ писали, что Россия готовит вторжение на Украину. При этом Москва такую информацию неоднократно опровергала.

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