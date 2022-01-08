РИАМО - 8 янв. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги были отменены 2 матча, в которых должны были участвовать спортсмены московского ЦСКА. В команде выявлен коронавирус, сообщает Газета.ru.

На сегодняшний день у 17 представителей команды коронавирус подтвердился по результатам ПЦР-тестирования. Спортсмены пока не будут выходить на лед.

Из-за сложившейся ситуации не состоятся встречи СКА – ЦСКА (9 января) и ЦСКА «Сочи», запланированные на 11 января.

Представители КХЛ заявили, что решение о возможном перенесении матчей на более поздние даты пока не принято.

Информация о возможном заражении спортсменов ЦСКА появилась в СМИ перед матчем с подольским «Витязям», состоявшемся 7 января.

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