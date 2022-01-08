РИАМО - 8 янв. В Курганской области местный житель расстрелял полицейский автомобиль из нарезного оружия. Один из правоохранителей погиб, второй получил ранения, сообщает Газета.ru.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
Инцидент произошел в ночь на 8 января. Автомобиль, который расстрелял нападавший, находился возле отдела полиции. В ходе задержания злоумышленник получил телесное повреждение, в результате он скончался.
Информации о причинах и обстоятельствах нападения на автомобиль полиции пока нет.
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