РИАМО - 8 янв. В Курганской области местный житель расстрелял полицейский автомобиль из нарезного оружия. Один из правоохранителей погиб, второй получил ранения, сообщает Газета.ru.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Инцидент произошел в ночь на 8 января. Автомобиль, который расстрелял нападавший, находился возле отдела полиции. В ходе задержания злоумышленник получил телесное повреждение, в результате он скончался.

Информации о причинах и обстоятельствах нападения на автомобиль полиции пока нет.

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