РИАМО - 8 янв. Правительство Москвы в 2021 году помогло 17 компаниям локализовать свое производство на территории мегаполиса. В планах этих организаций вложить в городские проекты около 3,6 млрд рублей, также они обеспечат работой более 400 человек, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

«В прошлом году компании активно пользовались услугами Агентства промышленного развития Москвы (АПР) по подбору площадок для развития своего промышленного потенциала. В декабре новые производства в столице разместили пять предприятий, еще одна компания расширила территории для новых разработок. За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест», - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом число организаций, у которых появилось производство в городе, выросло в 2,5 раза в 2021 году.

Так, свои предприятия в столице теперь есть у компании по производству отделочных материалов и мебели. А также у фирмы, производящей растительное мясо, ореховую пасту и снеки и у других компаний.

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