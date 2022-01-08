РИАМО - 8 янв. В холодное время года птиц стоит кормить несоленым салом, в качестве деликатеса можно угостить их и твердым сыром. В кормушки можно также класть семечки подсолнечника, сообщил РИАМО руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин.

«В холодное время, зимой, можно давать (птицам - ред.) несоленое сало. Это быстрая энергия. И на Новый год в качестве деликатеса раз в недельку, допустим, можно дать и сыр. Он хоть и соленый, но в нем очень много кальция, белка, это очень полезный продукт. Птицы его обожают. Сыр может быть твердых сортов и даже плавленый. Но без плесени. Такие эксперименты ставить не надо», - рассказал Мишин.

По его словам, в кормушки можно также класть семечки подсолнечника, при этом чем они меньше, тем лучше. В качестве корма подойдут и зерносмеси, которые продаются в магазинах. Белый хлеб лучше давать немного подсушенным.

«Нельзя давать несвежие продукты, если появились плесень, грибок, прокисло. То, что для нас вредно, вредно и для птиц», - отметил Мишин.

Он добавил, что водоплавающих птиц стоить кормить яблоками или зелеными овощами, например, капустой. Подавать их нужно мелко порубив. Кроме того, хорошим источником белка и энергии станет сухой кошачий корм, он полезен для водоплавающих птиц.

«Золотое правило подкормки любых птиц - если организовали кормушку, то в ней корм должен быть всегда. Потому что птицы привыкают, включают (кормушки - ред.) в свой маршрут поиска прокорма. Бывает, у них может не хватить сил искать корм дальше. <…> Если мы хотим, чтобы птицы были среди нас, их надо кормить круглый год», - рассказал Мишин.

Он отметил, что зимой лесные птицы ослабляют свои пищевые пристрастия и едят то, что найдут. Даже дятлы, которые являются абсолютно насекомоядными, в зимних условиях часто прилетают к кормушкам. Холод и голод побуждают их к таким поступкам.

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