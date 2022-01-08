РИАМО - 8 янв. В столице продолжаются работы по сооружению пересадки со станции «Кленовый бульвар» Большого кольца на Бирюлевскую линию метро. Работы ведутся на восточном участке БКЛ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На данный момент более чем на две трети выполнены ограждающие конструкции котлована по технологии «стена в грунте», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Такой метод работ дает возможность исключить влияние на окружающую застройку при разработке котлована.

«Обе станции будут иметь уникальный архитектурный облик – дизайн станции «Кленовый бульвар» БКЛ напоминает объекты расположенной рядом усадьбы «Коломенское», а облик станции Бирюлевской линии был определен в ходе международного конкурса», - сообщил Бочкарев.

Он напомнил, что консорциум, лидером которого выступило известное британское бюро бюро Zaha Hadid Architects, предложил выстроить концепцию вокруг запоминающегося динамичного освещения.

Членом консорциума стал и российский концерн «КРОСТ», выполняющий масштабные проекты квартальной застройки. Он также занимается развитием своего инновационного производства экологически чистый стройматериалов.

«Дизайн станции «Кленовый бульвар» на Бирюлевской линии станет элегантным и легким. Наземный вестибюль будет представлять собой полностью прозрачную конструкцию с естественным освещением. Один из акцентов сделали на технологичность», - отметил гендиректор «КРОСТ» Алексей Добашин.

Он добавил, что для пассажиров будет создана удобная навигация. Этому поспособствуют современное ПО и методы проектирования.

Когда работы по созданию пересадки будут завершены, пассажиры смогут комфортно добираться до разных точек на юге столицы.

Большое кольцо – флагман метростроения Москвы. Длина линии составит свыше 70 км, на ней расположится 31 станция. В настоящее время пассажиры уже используют 22 из них.

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