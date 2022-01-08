РИАМО - 8 янв. В столице продолжаются работы по сооружению пересадки со станции «Кленовый бульвар» Большого кольца на Бирюлевскую линию метро. Работы ведутся на восточном участке БКЛ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«На данный момент более чем на две трети выполнены ограждающие конструкции котлована по технологии «стена в грунте», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Такой метод работ дает возможность исключить влияние на окружающую застройку при разработке котлована.
Он напомнил, что консорциум, лидером которого выступило известное британское бюро бюро Zaha Hadid Architects, предложил выстроить концепцию вокруг запоминающегося динамичного освещения.
Членом консорциума стал и российский концерн «КРОСТ», выполняющий масштабные проекты квартальной застройки. Он также занимается развитием своего инновационного производства экологически чистый стройматериалов.
«Дизайн станции «Кленовый бульвар» на Бирюлевской линии станет элегантным и легким. Наземный вестибюль будет представлять собой полностью прозрачную конструкцию с естественным освещением. Один из акцентов сделали на технологичность», - отметил гендиректор «КРОСТ» Алексей Добашин.
Он добавил, что для пассажиров будет создана удобная навигация. Этому поспособствуют современное ПО и методы проектирования.
Когда работы по созданию пересадки будут завершены, пассажиры смогут комфортно добираться до разных точек на юге столицы.
Большое кольцо – флагман метростроения Москвы. Длина линии составит свыше 70 км, на ней расположится 31 станция. В настоящее время пассажиры уже используют 22 из них.
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