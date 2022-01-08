РИАМО - 8 янв. За прошедшие сутки столичные врачи вылечили еще 2060 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии болезнь победили 1 887 020 горожан, сообщает московский оперштаб.

Еще за последние 24 часа в больницы города отправлены 708 человек, на ИВЛ находятся 499 пациентов.

Также за сутки в городе выявили 3072 новых случая заражения. Спасти не удалось 69 человек. С начала пандемии число выявленных случаев достигло 2 049 722, жертвами инфекции стали 37 324 пациента.

По последним данным, в столице коллективный иммунитет к Covid-19 достиг 69,88%. Полностью в столице привились от коронавируса 6 396 598 человек.

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