РИАМО - 8 янв. Подмосковным врачам удалось вылечить от коронавируса еще 822 человека. С начала пандемии выздоровели уже 600 311 Covid-пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 1246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 40 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

За весь период пандемии в Московской области было зафиксировано 649 895 случав инфицирования, жертвами болезни стали 12 439 человек.

По уровню коллективного иммунитета регион приближается к 80%. По данным на 6 января, этот показатель в Подмосковье составил 76,53%.

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