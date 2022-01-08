РИАМО - 8 янв. За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 1246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии число зарегистрированных в регионе случаев составило 649 895, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На территории Подмосковья продолжается активная кампания по вакцинации от коронавируса. Поставить прививку можно в любом пункте при поликлиниках или в общественных местах, вакцинация проводится бесплатно.

По последним данным, показатель региона по коллективному иммунитету приближается к необходимым для завершения пандемии 80%. По состоянию на 6 января, уровень коллективного иммунитета жителей Подмосковья составил 76,53%.

Первым компонентом препарата привились 4 807 350 человек, полную вакцинацию прошли 4 623 138 граждан.

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