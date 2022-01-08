РИАМО - 8 янв. В России за прошедшие сутки скончались 796 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Жертвами заболевания с начала пандемии стали 315 400 россиян, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 16 568 новых случаев заражения Covid-19. За все время пандемии в РФ было зафиксировано 10 634 603 случая инфицирования.

Российским врачам удалось вылечить еще 20 449 пациентов. С начала пандемии коронавирусной инфекции заболевание побороли 9 966 161 человек.

По состоянию на 6 января, коллективный иммунитет в РФ составил 62,6%. Полностью вакцинировались от вируса 75 113 883 человека.

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