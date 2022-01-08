РИАМО - 8 янв. За последние сутки на территории столицы выявили 3072 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель достиг 2 049 772, сообщает оперпштаб.

По последним данным, в столице коллективный иммунитет к Covid-19 достиг 69,88%. Полностью в столице привились от коронавируса 6 396 598 человек.

Первый компонент вакцины от Covid-19 ввели 6 742 878 горожан. Привиться от Covid-19 можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Ранее эксперт рассказал, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон» редко жалуются на изменение вкуса и запаха. Такие симптомы чаще встречались у первых мутаций Covid-19.

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