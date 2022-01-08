РИАМО - 8 янв. За прошедшие сутки на территории России было зарегистрировано 16 568 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано 10 634 603 случая инфицирования, сообщает оперштаб.

Единственным способом защиты от вируса остается вакцинация. Поставить прививку от Covid-19 может бесплатно любой желающий. Вакцинация проводится в пунктах при медучреждениях в общественных местах.

По состоянию на 6 января, коллективный иммунитет россиян составил 62,6%. Первым компонентом привились 79 028 014 человек, полностью вакцинировались 75 113 883 гражданина.

Этих показателей недостаточно для победы над коронавирусом. Для этого необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 80% и более.

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