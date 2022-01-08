РИАМО - 8 янв. В воскресенье, 9 января, в столице вновь станут платными парковки с тарифом 380 и 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

При этом еще можно будет оставить машину на парковках с более дешевыми тарифами бесплатно.

Уже с 10 января парковки на всех улицах города вновь станут платными.

По всем вопросам о платных парковках в Москве можно обращаться по короткому номеру 3210 (бесплатно с мобильных) или по телефону 8(495) 539-54-54.

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