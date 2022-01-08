РИАМО - 8 янв. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в крепкие морозы, которые придут в Москву на следующей неделе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Уже во вторник, 11 января, температура воздуха в городе опустится до минус 20-16 градусов.

«Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме», – рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Система теплоснабжения Москвы включает более 17 тыс. км тепловых сетей. Современные системы позволяют своевременно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла.

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