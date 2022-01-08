РИАМО - 8 янв. В столице действуют несколько добрых сервисов, осуществляющих благотворительные задачи. Так, сделать пожертвование можно через перевод баллов, заработанных в программе «Миллион призов», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким форматом благотворительности в прошлом году активно пользовались победители акции, принявшие участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму.

«Возможность делать добро предоставляет и платформа «Активный гражданин». В магазине поощрений можно пожертвовать заработанные баллы на благотворительность либо купить полезные вещицы, сделанные руками подопечных благотворительных фондов. Первая партия этих товаров была распродана всего за 3 недели», - рассказал Собянин на своем персональном сайте.

За 2020 год через добрые сервисы столицы было собрано 77,6 млн рублей пожертвований. Все эти средства получили благотворительные фонды, их направили на добрые дела.

«И я от всей души благодарю москвичей, которые помогают делать наш город добрее и лучше», - написал Собянин.

5 новых организаций появилось в столичном благотворительном сервисе>>