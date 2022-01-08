РИАМО - 8 янв. Во время беспорядков в Казахстане задержали более 4,2 тыс. граждан, среди них есть и иностранцы, сообщает Nation News.

Все они были задержаны за участие в массовых беспорядках и доставлены в отделения полиции. Среди задержанных есть граждане соседнего государства.

Кроме того, в Жамбылской области силовики также обнаружили схрон оружия.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в начале января 2022 года на фоне резкого подорожания природного газа. Правительство страны ушло в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. Президент республики Касым-Жомарт Токае обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности.

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