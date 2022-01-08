РИАМО - 8 янв. В этом году на территории столицы планируют построить 9 школ-гигантов. Эти учебные заведения смогут вместить в сумме до 11,5 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство новых школ и детских садов – одно из ключевых направлений нашей работы по развитию социальной инфраструктуры. Так, в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 40 детских садов более чем на 9,6 тыс. мест, а также 27 школ более чем на 19 тыс. мест, включая девять школ-гигантов на 11,5 тыс. мест», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ряд общеобразовательных объектов построят на территории ТиНАО. Так, школы-гиганты появятся в Ватутинках (на 1,2 тыс. мест), в Мосрентгене (на 1,1 тыс.). Еще два учебных учреждения возведут в Десеновском и одно – в Сосенском. Кроме того, большую школу построят недалеко от деревни Рассказовка (2,1 тыс. мест).

Другие школы-гиганты появятся на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале района Некрасовка.

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