РИАМО - 8 янв. В этом году на территории столицы планируют построить 9 школ-гигантов. Эти учебные заведения смогут вместить в сумме до 11,5 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По его словам, ряд общеобразовательных объектов построят на территории ТиНАО. Так, школы-гиганты появятся в Ватутинках (на 1,2 тыс. мест), в Мосрентгене (на 1,1 тыс.). Еще два учебных учреждения возведут в Десеновском и одно – в Сосенском. Кроме того, большую школу построят недалеко от деревни Рассказовка (2,1 тыс. мест).
Другие школы-гиганты появятся на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале района Некрасовка.
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