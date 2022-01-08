РИАМО - 8 янв. Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, похищавшего деньги под предлогом предоставления услуг по изготовлению мебели. Сумма ущерба составила 950 тыс. рублей, сообщатся на сайте ГУ МВД России по Москве.

Потерпевшая нашла мастера по объявлению. Они встретились в ее квартире в Трехпрудном переулке и заключили договор на изготовление мебели. Злоумышленник получил с клиентки предоплату, а позднее еще несколько раз получал от нее разные суммы денег.

В установленный договором срок заказ женщины выполнен не был, а мошенник перестал выходить на связь.

Полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Подмосковья. Правоохранители выяснили, что специалистом по изготовлению мебели злоумышленник не является и выполнять условия договора не собирался изначально.

Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Жителям Подмосковья объяснили, как не стать жертвой мошенников при пожертвованиях онлайн>>