РИАМО - 8 янв. В прошлом году в столице удалось отремонтировать 8 зданий кинотеатров, построенных в советское время, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, работы были произведены в рамках реализации масштабной инвесторской программы по реконструкции морально и технически устаревших зданий бывших советских кинотеатров.

Он подчеркнул, что на базе отреставрированных кинотеатров теперь сформирована сеть многофункциональных общественных центров, которые находятся для горожан в шаговой доступности. Несмотря на то, что они получают новые функции, главная функция кинотеатров – сохранена.

«Так, в 2021 году после реконструкции введены в эксплуатацию общественные центры «Саяны», «София» и «Янтарь», также завершены работы по реконструкции зданий кинотеатров «Байконур», «Орион», «Киргизия», «Орбита» и «Экран» - сейчас объекты готовятся к вводу в эксплуатацию», - рассказал заммэра.

При этом в настоящий момент в разной стадии готовности находятся еще 15 объектов. Работы по реконструкции идут в кинотеатрах «Баку», «Бирюсинка», «Прага», «Солнцево», «Родина», «Первомайский», «Витязь», «Аврора», «Алмаз», «Звездный», «Планета», «Патриот», «Керчь», «Мечта» и «Улан-Батор».

Работы на этих объектах планируют завершить в этом и следующем годах.

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