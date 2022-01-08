РИАМО - 8 янв. В Москве продлили акцию по поездкам в утренние часы «Время ранних» до 31 марта. Ее участники могут совершать поездки по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям метро со скидкой до 50%, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Будет сохранен и сниженный тариф на поезда Казанского направления железной дороги в Москву.

Акция была запущена в ноябре 2020 года, чтобы разгрузить популярные ветки метро в утренний час пик. Пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии удалось снизить в пиковые часы на 7%. Станция «Китай-город» разгрузилась до 18%, «Выхино» - до 17%, «Полежаевская» - до 17%.

Ежедневно в рамках акции скидки на поездки получают около 100 тыс. человек.

«Проект «Время ранних» действовал до конца 2021 года, и за это время совершено более 25 млн поездок со скидками. Он доказал свою эффективность», - сказал заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Более 140 эскалаторов метро отремонтировали в 2021 г>>