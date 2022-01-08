РИАМО - 8 янв. Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон» редко жалуются на изменение вкуса и запаха. Такие симптомы чаще встречались у первых мутаций Covid-19, сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«В случаях заражения вариантом «омикрон» характерные для Covid-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко», - рассказала Руженцова в интервью РИА Новости.

Доктор медицинских наук ранее уже перечисляла симптомы, характерные для «омикрона». Это слабость, головная боль, температура и плохой аппетит.

Инкубационный период мутации составляет порядка 3-6 дней, но симптомы могут проявиться и через день после контакта с инфицированным.

Впервые штамм «омикрон» был обнаружен в ноябре в Южной Африке. Ученых он заинтересовал высокой трансмиссивностью и устойчивостью к антителам привившихся или переболевших людей.

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