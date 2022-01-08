РИАМО - 8 янв. С 1 июля в России вступят в силу изменения, по которым российский паспорт можно будет получить всего за 5 дней. Реформа затронет и электронные паспорта, сообщается на сайте Nation News.

Сейчас для оформления главного документа РФ потребуется до 30 дней.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение 5 рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», - рассказали в МВД РФ.

Положение о паспорте гражданина РФ выдвинули еще полгода назад. Нововведение предусматривает не только изменение сроков оформления документа, но и продление срока действия паспорта, который требуется заменить.

Кроме того, гражданину теперь дается больше времени для того, чтобы подать заявление на выдачу нового паспорта.