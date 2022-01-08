РИАМО - 8 янв. В субботу в столице и Подмосковье погода будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в этот день в Москве составит минус 7-5 градусов, по области – минус 10-5 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Синоптики прогнозируют рост атмосферного давления на 10-13 единиц, к обеду этот показатель будет равен 753 мм ртутного столба. Это может негативно повлиять на состояние метеозависимых людей.

В регионе в течение дня продолжит действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Рекомендуется соблюдать на улице осторожность.